ह्यूंदै बेयोन फीचर्स, सेफ्टी डिटेल्स का लॉन्च से पहले खुलासा: मिलेगा लेवल-2 ADAS और दमदार इंजन, कब होगी लॉन्च?

ह्यूंदै मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपनी जल्द ही लॉन्च होने वाली एसयूवी ह्यूंदै बेयोन (Hyundai Bayon) के सेफ्टी और तकनीकी फीचर्स से पर्दा उठा दिया है। कंपनी के मुताबिक, ह्यूंदै बेयोन भारतीय बाजार में 26 अक्तूबर 2026 को लॉन्च होने वाली है। ग्लोबल के एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित यह नई एसयूवी शानदार लुक और दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। ग्राहक इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस नई एसयूवी से जुड़ी सभी खास बातें:

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