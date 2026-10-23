टिप्स: गर्मी में ओवरहीट हो जाए कार का इंजन, तो भूलकर भी न करें ये चार गलतियां; नहीं तो हो सकता है बड़ा खतरा

गर्मी के मौसम में लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने, लगातार ड्राइविंग करने या कूलिंग सिस्टम में खराबी आने से कार का इंजन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में डैशबोर्ड पर टेम्परेचर वॉर्निंग लाइट जलने लगती है या तापमान गेज रेड जोन तक पहुंच सकता है। यह संकेत है कि इंजन को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत सही कदम उठाने की जरूरत है।

विज्ञापन