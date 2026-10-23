देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का ताज किसके सिर सजा?: कौन रहीं टॉप-5 की सूची में शामिल?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 23 Oct 2026 10:59 PM IST
सार
- भारतीय एसयूवी बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है।
- वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के थोक बिक्री आंकड़ों में जानें टॉप-5 की लिस्ट।
- टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के मॉडल्स का दबदबा।
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विस्तार
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी सेगमेंट का क्रेज लगातार सातवें आसमान पर है। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी H1 FY2027 (अप्रैल-सितंबर 2026) के थोक बिक्री आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश में कौन सी एसयूवी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि ह्यूंदै क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी स्थापित गाड़ियों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन इस बार टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के कुछ मॉडल्स ने बिक्री के चार्ट में खलबली मचा दी है।
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H1 FY2027 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का ताज किसके सिर सजा है?चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के आंकड़ों के मुताबिक, टाटा पंच (Tata Punch) ने सभी को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का ताज अपने नाम किया है। टाटा पंच की कुल 1,23,287 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी अवधि (H1 FY2026) में इसकी 73,455 यूनिट्स बिकी थीं, जिसके मुकाबले इस बार इसमें 67.84 प्रतिशत की भारी-भरकम सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को साफ तौर पर बयां करता है।
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दूसरे और तीसरे पायदान पर कौन सी गाड़ियां कब्जा जमाने में कामयाब रही हैं?
- दूसरे स्थान पर Tata Nexon: टाटा मोटर्स की एक अन्य लोकप्रिय एसयूवी नेक्सन (Nexon) ने 1,11,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इसमें पिछले साल की तुलना में 24.97 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई है, जो एसयूवी सेगमेंट में टाटा के दबदबे को और मजबूत करती है।
- तीसरे स्थान पर Maruti Suzuki Fronx: मारुति सुजुकी की क्रॉसओवर फ्रॉन्क्स ने 1,10,135 यूनिट्स बेचकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें 43.40 प्रतिशत की जबरदस्त सालाना तेजी आई है। यह गाड़ी उन ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है जो एसयूवी जैसा स्टाइल और हैचबैक जैसी प्रैक्टिकल खूबियां एक साथ चाहते हैं।
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महिंद्रा स्कॉर्पियो और ह्यूंदै क्रेटा का प्रदर्शन कैसा रहा है?
- Mahindra Scorpio: महिंद्रा की स्कॉर्पियो रेंज (जिसमें स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों शामिल हैं) ने इस अवधि में 93,488 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। पिछले साल H1 FY2026 की तुलना में इसमें 10.46 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है, और यह इस अवधि के दौरान महिंद्रा के पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही।
- Hyundai Creta: ह्यूंदै की पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी क्रेटा 89,727 यूनिट्स के साथ इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर रही। खास बात यह है कि टॉप-5 में शामिल अन्य गाड़ियों के उलट, क्रेटा की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 9.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
इस सेल्स रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का टॉप-5 से बाहर होना है। कभी देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी में शुमार रहने वाली ब्रेजा इस बार फिसलकर छठे स्थान पर पहुंच गई। टाटा, महिंद्रा और खुद मारुति की फ्रॉन्क्स जैसी नई गाड़ियों ने इसे पीछे छोड़ दिया है।
मारुति सुजुकी ब्रेजा टॉप-5 की लिस्ट से बाहर क्यों हो गई?
इस गिरावट का मुख्य कारण इस साल जून में आए अपडेटेड मॉडल को माना जा रहा है। जिसके चलते इस अवधि में उत्पादन और होलसेल आंकड़ों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है।