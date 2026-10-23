देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी का ताज किसके सिर सजा?: कौन रहीं टॉप-5 की सूची में शामिल?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी सेगमेंट का क्रेज लगातार सातवें आसमान पर है। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही यानी H1 FY2027 (अप्रैल-सितंबर 2026) के थोक बिक्री आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश में कौन सी एसयूवी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि ह्यूंदै क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी स्थापित गाड़ियों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। लेकिन इस बार टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के कुछ मॉडल्स ने बिक्री के चार्ट में खलबली मचा दी है।

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