फेस्टिव ऑफर के चक्कर में न करें जल्दबाजी: नई कार खरीदने से पहले जान लें ये बातें; वरना डील पड़ सकती है महंगी

भारत में अधिकतर लोग फेस्टिव सीजन में कार खरीदते हैं। धनतेरश, दिवाली जैसे त्योहारों पर कंपनियां बंपर ऑफर भी देती है, इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट और फ्री एक्सेसरीज जैसे फायदे शामिल हो सकते हैं। ऐसे ऑफर देखकर नई कार खरीदने का मन बनना स्वाभाविक है, लेकिन यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि किसी कार पर बड़ा डिस्काउंट मिलने का मतलब यह नहीं है कि पूरी डील भी आपके लिए सबसे फायदेमंद होगी। कुछ ऑफर खास शर्तों पर मिलते हैं, जबकि दूसरी ओर इंश्योरेंस, एक्सेसरीज या अन्य शुल्कों की वजह कुल खर्च बढ़ सकता है। इसलिए फेस्टिव सीजन में कार खरीदने से पहले केवल डिस्काउंट की रकम नहीं, बल्कि पूरी डील की जांच करना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी छह बातें, जिनका ध्यान रखकर आप बेहतर फैसला ले सकते हैं।

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