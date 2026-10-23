नई बजाज पल्सर NS200 भारत में लॉन्च: जानें नए TFT कंसोल और दमदार फीचर्स की पूरी डिटेल, कितनी है कीमत?

इस लॉन्च पर अपने विचार साझा करते हुए, बजाज ऑटो लिमिटेड के टू-व्हीलर बिजनेस यूनिट के चीफ बिजनेस अधिकारी सारंग कनाडे (ने कहा, "पल्सर के लिए, परफॉर्मेंस हमेशा से पावर पर आधारित रही है। हमारा मानना है कि इसे इस बात से भी परिभाषित किया जाना चाहिए कि एक राइडर उस पावर का कितनी आत्मविश्वास और सहजता से उपयोग कर सकता है। NS200 के साथ, हम बदलते राइडिंग जरूरतों को पूरा करने और एनएस के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए राइडिंग अनुभव में अधिक अनुकूलन क्षमता लाने के लिए इस परिभाषा को विकसित कर रहे हैं।"



पल्सर परिवार में NS, N, RS और OG लाइन-अप पहले से मौजूद हैं, जिसमें NS200 अपने शार्प हैंडलिंग और बेहतरीन पेरिमेटर फ्रेम के चलते हमेशा से एक परफेक्ट मिडल-ग्राउंड रही है।