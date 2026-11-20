भारत में ईवी कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्राहक अब कार खरीदते समय केवल उसकी बैटरी, रेंज और डिजाइन ही नहीं, बल्कि सुरक्षा पैमाना भी देखते हैं। पेट्रोल-डीजल कारों की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर क्रैश टेस्ट रेटिंग खरीदारी अहम पैमाना है। अगर आप भी नई ईवी खरीद रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इस समय भारत एनकैप के अनुसार पांच सबसे सुरक्षित गाड़ियां कौन-सी हैं...

विज्ञापन

इस लिस्ट में पहला स्थान महिंद्रा एक्सईवी का है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV को साल 2024 में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय यह भारत की शुरुआती एसयूवी में शामिल थी, जिसने भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) कैटेगरी में पूरे 32 में से 32 प्वाइंट हासिल किए थे।

विज्ञापन विज्ञापन इसका मतलब है कि क्रैश टेस्ट के दौरान वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के मामले में इस एसयूवी ने शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की सुरक्षा यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) कैटेगरी में भी इसे 49 में से 45 प्वाइंट मिले। इस तरह महिंद्रा एक्सईवी 9 ई का कुल स्कोर 77 प्वाइंट रहा। बैटरी विकल्पों की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक SUV में 59kWh और 79kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं।

एडल्ट प्रोटेक्शन: 32/32 प्वाइंट

चाइल्ड प्रोटेक्शन: 45/49 प्वाइंट

कुल स्कोर: 77 प्वाइंट

इन गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में इन्हें अलग-अलग पैमानों पर परखा जाता है। इनमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी वयस्क यात्रियों की सुरक्षा और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी बच्चों की सुरक्षा शामिल है। इन दोनों कैटेगरी में मिले अंकों के आधार पर यहां पांच इलेक्ट्रिक कारों की जानकारी दी गई है।



2. टाटा हैरियर ईवी: XEV 9e के बराबर स्कोर

टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी को भी देश की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी साल 2025 से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और अपने सेगमेंट के लोकप्रिय मॉडलों में गिनी जाती है।

भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट में हैरियर ईवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में पूरे 32 में से 32 प्वाइंट हासिल किए। बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी इसका प्रदर्शन महिंद्रा XEV 9e के बराबर रहा। इसे चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 49 में से 45 प्वाइंट मिले।

दोनों कैटेगरी के अंकों को मिलाकर हैरियर ईवी का कुल स्कोर 77 प्वाइंट रहा। इस तरह कुल अंकों के मामले में यह महिंद्रा XEV 9e के बराबर है। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी ने वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े क्रैश टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है।

एडल्ट प्रोटेक्शन: 32/32 प्वाइंट

चाइल्ड प्रोटेक्शन: 45/49 प्वाइंट

कुल स्कोर: 77 प्वाइंट



3. महिंद्रा बीई 6: 76.97 प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर

वहीं, महिंद्रा बीई ने लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अपने स्पोर्टी और आकर्षक डिजाइन की वजह से यह इलेक्ट्रिक एसयूवी काफी लोकप्रिय है। महिंद्रा ने पिछले दो वर्षों में बीई 6 के कई वर्जन और एडिशन पेश किए हैं। हालांकि, इसका मूल प्लेटफॉर्म INGLO ही है।

भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में महिंद्रा बीई 6 ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 32 में से 31.97 प्वाइंट हासिल किए। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में इसे 49 में से 45 प्वाइंट मिले।

दोनों कैटेगरी के अंकों को मिलाकर इसका कुल स्कोर 76.97 प्वाइंट रहा। इस प्रदर्शन के साथ BE 6 ने भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

एडल्ट प्रोटेक्शन: 31.97/32 प्वाइंट

चाइल्ड प्रोटेक्शन: 45/49 प्वाइंट

कुल स्कोर: 76.97 प्वाइंट



4. महिंद्रा एक्सईवी 9S: 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV को मिले 5 स्टार

महिंद्रा XEV 9S कंपनी की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में शामिल है। इसने भी भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। प्रीमियम कीमत के बावजूद यह फिलहाल बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार है। इसके अलावा, अपने सेगमेंट में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली यह एकमात्र इलेक्ट्रिक कार है।

सेफ्टी स्कोर की बात करें तो महिंद्रा एक्सईवी 9S को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 32 में से 31.15 प्वाइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में इसे 49 में से 45 प्वाइंट हासिल हुए।

इस तरह दोनों कैटेगरी को मिलाकर इसका कुल स्कोर 76.15 प्वाइंट रहा। इस प्रदर्शन के साथ XEV 9S भी देश की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में अपनी जगह बनाती है।

एडल्ट प्रोटेक्शन: 31.15/32 प्वाइंट

चाइल्ड प्रोटेक्शन: 45/49 प्वाइंट

कुल स्कोर: 76.15 प्वाइंट



5. टाटा पंच ईवी: छोटी SUV ने भी दिखाया दम

इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर टाटा मोटर्स की पंच ईवी है। यह कंपनी की लाइनअप में सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इस साल अपडेट के साथ पेश किए गए पंच ईवी फेसलिफ्ट ने भी भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

भारत एनकैप के टेस्ट में टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 32 में से 31.09 प्वाइंट मिले। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 49 में से 45 प्वाइंट हासिल हुए।

दोनों कैटेगरी के अंकों को मिलाकर इसका कुल स्कोर 76.09 प्वाइंट रहा। इस तरह पंच ईवी फेसलिफ्ट भी भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों की इस लिस्ट में शामिल है।

एडल्ट प्रोटेक्शन: 31.09/32 प्वाइंट

चाइल्ड प्रोटेक्शन: 45/49 प्वाइंट

कुल स्कोर: 76.09 प्वाइंट



किस इलेक्ट्रिक कार को मिले सबसे ज्यादा प्वाइंट?

इन पांचों इलेक्ट्रिक कारों के कुल स्कोर पर नजर डालें तो इसमें महिंद्रा एक्सईवी 9e और टाटा हैरियर ईवी संयुक्त रूप से सबसे आगे है। दोनों को 77-77 प्वाइंट मिले हैं। इसके बाद महिंद्रा बीई 6 को 76.97 प्वाइंट, महिंद्रा एक्सईवी 9S को 76.15 प्वाइंट और टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को 76.09 प्वाइंट मिले हैं।

ध्यान रखें कि 5-स्टार रेटिंग और कुल स्कोर कार की सुरक्षा का आकलन करने में मदद करते हैं, लेकिन कार खरीदते समय अपनी जरूरत, बजट, बैटरी विकल्प और ड्राइविंग रेंज को भी ध्यान में रखना चाहिए।