दुबई पुलिस की लग्जरी गाड़ियों की चर्चा अक्सर दुनिया भर में होती है। अब इस बेड़े में एक ऐसी सुपरबाइक शामिल हो गई है, जो अपनी रफ्तार और रेसिंग तकनीक के लिए जानी जाती है। दुबई पुलिस ने 218 hp की ताकत वाली बीएमडब्ल्यू एम1000 आरआर को अपने पेट्रोल बेड़े में शामिल किया है। इस बाइक को दुबई में आयोजित 'वर्ल्ड पुलिस समिट' के दौरान पेश किया गया। पुलिस के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसके रंग-रूप और कुछ उपकरणों में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इसके इंजन और दूसरे मैकेनिकल हिस्सों को स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही रखा गया है। अब इस सुपरबाइक का इस्तेमाल शहर के पर्यटन स्थलों और प्रमुख जगहों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

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