सेफ्टी फीचर: आखिर क्या है AEBS? इमरजेंसी में कार खुद लगाएगी ब्रेक, जानें कैसे काम करती है यह तकनीक

सड़क पर कई बार ऐसा होता है, जब ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने के लिए बहुत कम समय बचता है। सामने अचानक कोई वाहन आ जाए या रास्ते में कोई रुकावट दिखे, तो एक छोटी सी देरी भी हादसे की वजह बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों में कार का एक खास सेफ्टी फीचर मदद कर सकता है, जिसका नाम है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम यानी AEBS। यह खतरे को भांपकर पहले ड्राइवर को चेतावनी देता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही ब्रेक लगा सकता है। आइए जानते हैं कि AEBS क्या है और यह किस तरह काम करता है।

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