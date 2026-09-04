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एथर कोनार्क या सिंपल वेव: रेंज, स्टोरेज और फीचर्स में कौन-सा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेहतर? देखें तुलना

Fri, 04 Sep 2026 08:34 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 04 Sep 2026 08:34 AM IST
सार

इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में परिवारों को ध्यान में रखकर नए-नए विकल्प पेश किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में लॉन्च हुए एथर कोनार्क और सिंपल वेव भी इसी सेगमेंट के दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। दोनों अलग-अलग खूबियों के साथ ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। एक तरफ एथर कोनार्क की शुरुआती कीमत कम है और इसमें चार बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, वहीं सिंपल वेव ज्यादा मैक्सिमम रेंज और बड़े स्टोरेज स्पेस के साथ आती है। ऐसे में सवाल है कि कीमत, रेंज, स्टोरेज और फीचर्स के मामले में आपके परिवार के लिए दोनों में से कौन सा स्कूटर ज्यादा बेहतर हो सकता है? जानिए इस तुलनात्मक लेख में।
 

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Ather Konarc vs Simple Wave, Which EV Scooter Better for Families?
एथर कोनार्क या सिंपल वेव - फोटो : ather and simple

विस्तार
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ऑटोमोबाइल बाजार में परिवार के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए दो नए मॉडल्स एथर कोनार्क और सिंपल वेव के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही स्कूटर अलग-अलग खूबियों और प्राथमिकताओं के साथ मार्केट में उतरे हैं। जहां एथर कोनार्क कम शुरुआती कीमत और अपने स्थापित चार्जिंग नेटवर्क के दम पर बाजी मारना चाहता है, वहीं सिंपल वेव ज्यादा रेंज और असाधारण ऑनबोर्ड स्टोरेज क्षमता के साथ परिवारों को आकर्षित कर रही है। आइए, कीमत, वेरिएंट स्ट्रक्चर, रेंज, बैटरी और स्टोरेज के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर समझते हैं।

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किसकी कीमत है कम?

  • कुछ भी खरीदने पर सबसे पहले बात कीमत की आती है। तो अगर दोनों के कीमत की तुलना करें, तो एथर काेनार्क एस की शुरुआती कीमत 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाला काेनार्क जेड जल्द ही आने वाला है।
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  • दूसरी ओर, सिंपल वेव की शुरुआती कीमत 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह छह-मॉडल लाइनअप के लिए इंट्रोडक्टरी कीमत है। इसमें वेव एस, वेव और वेव प्लस ट्रिम्स शामिल हैं। दोनों कंपनियों ने अपने स्कूटरों को सिर्फ एक बैटरी विकल्प तक सीमित नहीं रखा है। अलग-अलग बैटरी और डिस्प्ले कॉम्बिनेशन के हिसाब से ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं। इसलिए वास्तविक कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि खरीदार कौन सी बैटरी और डिस्प्ले कॉम्बिनेशन चुनता है। यानी सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर दोनों की तुलना करना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता।
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रेंज में कौन आगे?

  • रेंज की बात करें तो एथर कोनार्क में चार बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। कोनार्क एस में ये ऑप्शन 100km से 200km IDC रेंज देते हैं। हालांकि, कोनार्क जेड के उपलब्ध होने के बाद इसके रेंज आंकड़े थोड़े अलग हो सकते हैं।
  • सिंपल वेव में भी चार बैटरी साइज मिलते हैं। इनकी क्षमता 2.2kWh से 5kWh तक है। टॉप-एंड वेव प्लस पर कंपनी 110km से 243km तक की IDC रेंज का दावा करती है। टॉप स्पीड के मामले में भी सिंपल वेव आगे है। इसकी टॉप स्पीड 90km/h है, जबकि कोनार्क जेड की टॉप स्पीड 80km/h है।
  • इस तरह कागज पर देखें तो अधिकतम रेंज और टॉप स्पीड के मामले में सिंपल वेव मजबूत नजर आती है। हालांकि, एथर का लंबे समय से बाजार में अनुभव और उसका पहले से मौजूद चार्जिंग नेटवर्क भी खरीदार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकेशन शीट देखकर तय नहीं की जा सकतीं।


किस स्कूटर में ज्यादा स्टोरेज?

  • परिवार के लिए स्कूटर खरीदते समय स्टोरेज स्पेस काफी अहम होता है। इस मामले में सिंपल वेव की बड़ी खासियत इसका स्टोरेज है। कंपनी ने लॉन्चिंग के समय दावा किया कि वेव में सीट के नीचे बने कंपार्टमेंट, ग्लवबॉक्स और नए एक्स्ट्रा पिल यूनिट को मिलाकर कुल 70 लीटर तक की स्टोरेज क्षमता मिलती है।
  • वहीं, एथर ने कोनार्क के लिए ऐसी कोई खास स्टोरेज क्षमता का दावा नहीं किया है। ऐसे में रोजाना सामान, बैग और दूसरी चीजें रखने वाले परिवारों के लिए Wave का बड़ा स्टोरेज स्पेस उपयोगी साबित हो सकता है।


फीचर्स में भी दोनों की अपनी खूबियां

  • फीचर्स की बात करें तो एथर कोनार्क में वैरिएंट के हिसाब से डीपव्यू या टीएफटी टचस्क्रीन मिलती है। इसमें डैश पर गूगल मैप्स और क्रिकेट स्कोर जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं।
  • सिंपल वेव के टीएफटी वाले मॉडल्स में जीपीएस ट्रैकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यानी दोनों कंपनियों ने स्कूटरों में स्मार्ट और कनेक्टेड फीचर्स देने पर ध्यान दिया है, लेकिन दोनों का फीचर सेट अलग है।


किसके लिए कौन सा स्कूटर बेहतर?

  • अगर आप एक ऐसे स्कूटर की तलाश में है, जिसकी शुरुआती कीमत कम हो और अपनी जरूरत के हिसाब से बैटरी क्षमता चुनना चाहते हैं, तो एथर कोनार्क आकर्षक विकल्प हो सकता है। इसके साथ एथर एनर्जी का डीलर नेटवर्क और पहले से मौजूद चार्जिंग नेटवर्क भी एक फायदा हो सकता है।
  • वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा रेंज और ज्यादा स्टोरेज है तो सिंपल वेव ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इसकी 243km तक की IDC रेंज, 90km/h की टॉप स्पीड और 70 लीटर तक का स्टोरेज इसे परिवार के इस्तेमाल के लिए खास बनाते हैं।
  • आखिर में दोनों स्कूटरों में सही चुनाव आपकी रोजाना की जरूरत पर निर्भर करेगा। अगर कम कीमत और बैटरी विकल्प ज्यादा महत्वपूर्ण हैं तो कोनार्क पर विचार किया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी और सामान रखने की क्षमता प्राथमिकता है तो सिंपल वेव मजबूत विकल्प बनती है।
  • दोनों के डीलरशिप पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने के बाद टेस्ट राइड लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे राइड क्वालिटी, आराम और वास्तविक उपयोग में दोनों स्कूटरों की उपयोगिता को समझकर फैसला करना आसान होगा।
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