सियाम सेल्स रिपोर्ट: कारों की बिक्री में कौन सा राज्य रहा शीर्ष और कहां बिकीं सबसे ज्यादा बाइक्स? देखिए आंकड़े

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए राज्यवार ऑटो बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र ने यात्री वाहनों और कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में पूरे देश में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, दूसरी ओर, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स गाड़ियों की बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा।

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