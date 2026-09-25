मेक इन इंडिया को रफ्तार: ऑडी Q3 की लॉन्चिंग से पहले शुरू हुआ भारत में प्रोडक्शन, कब तक बाजार में देगी दस्तक?

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नई ऑडी क्यू3 में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ ऑडी की क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक मिलेगी। कंपनी के अनुसार, नई पीढ़ी की क्यू3 को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी की व्यावहारिकता के साथ दमदार प्रदर्शन का संतुलन मिल सके।ऑडी इंडिया का कहना है कि नई क्यू3 में सेगमेंट के कई नए और उन्नत फीचर्स और तकनीक शामिल की गई हैं। कंपनी के मुताबिक, ये फीचर्स आधुनिक लग्जरी वाहन खरीदारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं।हालांकि, कंपनी ने अभी नई क्यू3 के सभी फीचर्स और तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी लॉन्च के समय सामने आने की उम्मीद है।ग्राहक नई ऑडी क्यू3 की बुकिंग ऑडी की वेबसाइट, माई ऑडी कनेक्ट एप या देशभर में मौजूद ऑडी डीलरशिप के माध्यम से कर सकते हैं। यानी एसयूवी की बुकिंग के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मिलेंगे।इस मौके पर स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीयूष अरोड़ा ने नई ऑडी क्यू3 के उत्पादन की शुरुआत को भारत में समूह के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नई Q3 का उत्पादन छत्रपति संभाजीनगर प्लांट की मजबूत विनिर्माण क्षमताओं और भारत में अपने ब्रांडों के विस्तार को लेकर कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही बताया कि कंपनी को भारत में नई ऑडी Q3 का उत्पादन शुरू करने पर गर्व है और इसमें वही गुणवत्ता, सटीकता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए ऑडी दुनियाभर में जानी जाती है।ऑडी इंडिया ने वर्ष 2025 में करीब 4,510 वाहन बेचे थे। कंपनी के अनुसार, लग्जरी वाहन बाजार में बदलती परिस्थितियों के बावजूद उसकी बिक्री स्थिर बनी रही। कंपनी का मानना है कि GST 2.0 लागू होने के बाद लग्जरी वाहन खरीदने वाले ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और बाजार को भी इससे समर्थन मिला।बता दें कि ऑडी इंडिया ने एक अप्रैल 2026 से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने उस समय बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को कीमतें बढ़ाने की वजह बताया था।अब नई Q3 की लोकल असेंबली शुरू होने के बाद कंपनी की नजर भारतीय प्रीमियम एसयूवी बाजार पर है। नई ऑडी क्यू3 की कीमत और इसके सभी फीचर्स की पूरी जानकारी 16 अक्तूबर 2026 के लॉन्च के दौरान सामने आएगी।