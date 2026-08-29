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एथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च: जानें कीमत कीमत और फीचर्स, कितनी है ड्राइविंग रेंज?

Sat, 29 Aug 2026 02:17 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 29 Aug 2026 02:17 PM IST
सार

एथर एनर्जी ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Konarc लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का पहला मॉडल है, जिसे पिछले साल पेश किए गए नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है।

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Ather Konarc Electric Scooter Launched in India: Check Price Features Range Specs
Ather Konarc - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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एथर एनर्जी (Ather Energy) ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Konarc आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये रखी गई है।
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यह एथर का पहला ऐसा मॉडल है जिसे कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। मजबूती के लिए इसमें स्टील यूनिबॉडी चेसिस के साथ मेटल बॉडी पैनल दिए गए हैं। स्कूटर में आगे 14-इंच (90/90-14 टायर) और पीछे 12-इंच (100/90-12 टायर) के व्हील्स मिलते हैं। इसका व्हीलबेस 1,352 mm है, जिसे एथर अपने पोर्टफोलियो और सेगमेंट में सबसे लंबा बता रही है। इसमें 31 लीटर का बड़ा अंडरसीट बूट स्पेस भी मिलता है।
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इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर पावर, स्पीड और परफॉर्मेंस कैसी है?

Ather Konarc के सभी वेरिएंट्स में IP67 रेटिंग वाली PMSM इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है:
  • पावर आउटपुट: एंट्री-लेवल (100 किमी) वेरिएंट 4 kW की पीक पावर और 16 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, 125 किमी और 161 किमी वाले वेरिएंट्स 4.7 kW की पीक पावर और 16 Nm का टॉर्क देते हैं।
  • स्पीड व पिकअप: सभी वेरिएंट्स की टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा है और यह 16-डिग्री तक की ढलान आसानी से चढ़ सकते हैं। 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 100 किमी वाले मॉडल को 5 सेकंड और बाकी दोनों मॉडल्स को 4.7 सेकंड का समय लगता है।

Ather Konarc Electric Scooter Launched in India: Check Price Features Range Specs
Ather Konarc Electric Scooter - फोटो : Ather Energy

बैटरी चार्जिंग समय और कंबाइंड चार्जर विकल्प क्या हैं?

स्कूटर के साथ 450W का ऑनबोर्ड चार्जर स्टैंडर्ड तौर पर आता है:
  • मानक चार्जिंग समय (0-80%): 100 किमी वेरिएंट को चार्ज होने में लगभग 4 घंटे, 125 किमी वेरिएंट को 4 घंटे 30 मिनट और 161 किमी वेरिएंट को 5 घंटे 40 मिनट लगते हैं।
  • कंबाइंड चार्जर (Fast Add-on): 161 किमी वेरिएंट के साथ स्टैंडर्ड और 100 किमी वेरिएंट के साथ ऑप्शनल तौर पर मिलने वाले कंबाइंड चार्जर से 0-80% चार्जिंग टाइम घटकर क्रमशः 3 घंटे 10 मिनट और 2 घंटे रह जाता है। यह चार्जर 10 मिनट में 13 से 15 किमी तक की रेंज जोड़ देता है।
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सुरक्षा के लिए कौन-सी नई AeBS तकनीक और अन्य फीचर्स दिए गए हैं?

एथर ने इस स्कूटर के जरिए अपनी नई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AeBS) तकनीक को पहली बार पेश किया है:
  • ब्रेकिंग सिस्टम: बेस वेरिएंट में दोनों तरफ ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जबकि 125 किमी और 161 किमी वेरिएंट्स में आगे 220 mm डिस्क और पीछे 130 mm ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। नया AeBS सिस्टम 20 प्रतिशत अधिक ब्रेकिंग पावर देता है और पिछले पहिए को लॉक होने से रोकता है।
  • राइडिंग व सेफ्टी फीचर्स: इसमें ऑटोहोल्ड, फॉलसेफ, एयरवॉक, मैजिक ट्विस्ट और पार्क असिस्ट (रिवर्स मोड) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

Ather Konarc Electric Scooter Launched in India: Check Price Features Range Specs
Ather Konarc Electric Scooter - फोटो : Ather Energy

Ather Konarc में कौन-कौन से वेरिएंट्स, बैटरी पैक और रेंज विकल्प उपलब्ध हैं?

कंपनी ने Konarc को विभिन्न बैटरी साइज और रेंज विकल्पों के साथ बाजार में उतारा है:
  • Konarc S (100 km IDC Range): इसमें 2.1 kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी कीमत 99,999 रुपये है। इसकी डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही (Q1 2027) से शुरू होगी। (कंपनी के अनुसार इसकी वास्तविक रेंज 80 किमी है)।
  • Konarc S (125 km IDC Range): इसमें 2.7 kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी कीमत 1,21,999 रुपये तय की गई है। (वास्तविक रेंज 100 किमी)।
  • Konarc S (161 km IDC Range): यह 3.5 kWh बैटरी के साथ आता है, जिसकी कीमत 1,44,999 रुपये है। (वास्तविक रेंज 130 किमी)। इन दोनों वेरिएंट्स की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी।
  • भविष्य के वेरिएंट्स: कंपनी 200 km IDC रेंज वाले Konarc S (डिलीवरी Q3 2027) के साथ-साथ 125 km और 161 km रेंज वाले Konarc Z वेरिएंट्स भी ला रही है, जिनकी कीमतों का ऐलान होना बाकी है।

डिस्प्ले, कनेक्टिविटी फीचर्स और वारंटी डिटेल्स क्या हैं?

टेक-फीचर्स के मामले में एथर ने इस स्कूटर को काफी आधुनिक रखा है:
  • स्क्रीन व कनेक्टिविटी: टॉप वेरिएंट्स में 7-इंच की 'डीपव्यू' डिस्प्ले और बेस वेरिएंट में 4.2-इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें ड्यूल LED हेडलैम्प्स, ब्लूटूथ, सिम कनेक्टिविटी, OTA अपडेट्स और 3 साल के लिए मुफ्त एथर कनेक्ट पैकेज मिलता है। इसके अलावा 18W टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।
  • वारंटी पैकेज: कंपनी वाहन और मानक बैटरी पर 3 साल या 30,000 किमी की वारंटी दे रही है। एथरस्टैक प्रो (AtherStack Pro) के साथ ग्राहक बैटरी वारंटी को 5 साल/60,000 किमी तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 8 साल/80,000 किमी और 10 साल/1 लाख किमी तक के पेड वारंटी एक्सटेंशन विकल्प भी उपलब्ध हैं।
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