एथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च: जानें कीमत कीमत और फीचर्स, कितनी है ड्राइविंग रेंज?

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यह एथर का पहला ऐसा मॉडल है जिसे कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। मजबूती के लिए इसमें स्टील यूनिबॉडी चेसिस के साथ मेटल बॉडी पैनल दिए गए हैं। स्कूटर में आगे 14-इंच (90/90-14 टायर) और पीछे 12-इंच (100/90-12 टायर) के व्हील्स मिलते हैं। इसका व्हीलबेस 1,352 mm है, जिसे एथर अपने पोर्टफोलियो और सेगमेंट में सबसे लंबा बता रही है। इसमें 31 लीटर का बड़ा अंडरसीट बूट स्पेस भी मिलता है।