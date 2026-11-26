अब तक अमेजन पर आपने मोबाइल, टीवी, कपड़े और घर की जरूरत का सामान खरीदा होगा, लेकिन जल्द ही यहां कार खरीदने का विकल्प भी मिलने वाला है। अब अमेजन ने ऑटोमोबाइल बाजार में उतरने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने ह्यूंदै से हाथ भी मिलाया है। जल्द ही अमेजन ऑटोस नाम से यह सेवा यूके में शुरू होगी, खास बात यह है कि अमेरिका के बाहर पहली बार अमेजन अपनी इस सेवा के जरिए कारों की बिक्री करेगा। ब्रिटेन का कार रिटेल बाजार 200 अरब पाउंड से ज्यादा का है। ऐसे में अमेजन की एंट्री से ऑनलाइन कार बिक्री के साथ-साथ पारंपरिक डीलरशिप के कारोबार पर भी असर पड़ सकता है।

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