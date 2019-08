इंटरनेट कनेक्टेड कारें होंगी हैकर्स का अगला निशाना, मचा सकते हैं 9/11 जैसी तबाही!

{"_id":"5d446abe8ebc3e6c9b48148e","slug":"a-report-revealed-internet-connected-cars-are-serious-vulnerable-for-cyber-attacks-by-hackers","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0902\u091f\u0930\u0928\u0947\u091f \u0915\u0928\u0947\u0915\u094d\u091f\u0947\u0921 \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0939\u0948\u0915\u0930\u094d\u0938 \u0915\u093e \u0905\u0917\u0932\u093e \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u093e, \u092e\u091a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 9\/11 \u091c\u0948\u0938\u0940 \u0924\u092c\u093e\u0939\u0940!","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

आने वाला वक्त कनेक्टेड कारों का है। हमारे देश में फिलहाल दो ही एमजी हेक्टर और ह्यूंदै वेन्यू कारें ऐसी हैं जो इंटरनेट कनेक्टेड हैं। आश्चर्य की बात है कि जब पूरा ऑटो सेक्टर मंदी से जूझ रहा है, इन कारों की जबरदस्त बुकिंग हो रही है। इनमें से चार मीटर से छोटी एसयूवी ह्यूंदै वेन्यू की बुकिंग 50 हजार और हेक्टर की बुकिंग 28 हजार को पार कर चुकी है। वहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होने के चलते इनकी हैकिंग का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके बाद इनके सुरक्षित होने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।



कज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिनमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इन नेक्स्ट जेनरेशन व्हीकल्स को हैकर्स से जबरदस्त खतरा है। अभी तक हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्टवॉच, स्मार्ट स्पीकर्स या स्मार्ट टीवी के हैक होने की घटनाएं ही सुनते थे। लेकिन इस ग्रुप का कहना है कि हैकर्स एक झटके में साइबरअटैक करके हजारों लोगों की जानें ले सकते हैं।



लॉस एंजिल्स की कंज्यूमर वॉचडॉग संस्था ने Kill Switch: Why Connected Cars Can Be Killing Machines And How To Turn Them Off नाम से एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टेड कारों के जरिए 9/11 जैसी तबाही की आशंका जताई गई है, जिसमें तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस ग्रुप ने पांच महीने तक कार इंडस्ट्री के 20 तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियर्स के साथ मिल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। ग्रुप का कहना है कि अकेले अमेरिका में ही इस साल के आखिर तक 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्टेड कारें सड़कों पर दौड़ेंगी।



रिपोर्ट के मुताबिक ये कारें देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वहीं कार कंपनियां जनता को अंधेरे में रख कर इंटरनेट कनेक्शन बेस्ड नए-नए फीचर लॉन्च कर रही हैं। रिपोर्ट में फोर्ड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में अपनी 10 हजार से ज्यादा फाइलिंग में बताया है कि कंपनी और उसके सप्लायर्स को हैकिंग के बारे में जानकारी है, लेकिन जनता को इन तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है।



रिपोर्ट के मुताबिक इन कारों के डिजाइन को खतरनाक बताया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले एक व्हिसलब्लोअर का कहना है कि इन कारों में आप अपने स्मार्टफोन से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें कार के इंजन, एयर कंडीशनर को स्टार्ट किया जा सकता है, यहां तक कि लोकेशन भी देखी जा सकती है। खास बात यह है कि स्मार्टफोन में ये सभी फीचर इंटरनेट की मदद से काम करेंगे।



रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश कनेक्टेड व्हीकल्स में सबसे बड़ा जोखिम उनमें लगी हेड यूनिट या इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो कि सेलुलर कनेक्शन के जरिये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के चलते यह आपकी जरूरी जानकारियां रिकॉर्ड कर सकता है। इसके जरिए हैकर्स आपके व्हीकल के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं।



इसके अलावा न्यू एज कारों में तो सबसे बड़ा खतरा सॉफ्टवेयर का है। कंपनियों का दावा है कि वे अपने सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट के जरिए सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगी। कंपनियां इन कारों को रिकॉल करने की बजाय ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगी, जिसमें आपका निजी डाटा और जानकारियां भी कलेक्ट की जाएंगी, मसलन आप कितनी तेज चलाते हैं, कहां से शॉपिंग करते हैं वगैरहा। विशेषज्ञों का मानना है कि आपसे चुपचाप ली रहीं इन जानकारियां का इस्तेमाल डाटा विश्लेषण में किया जाएगा और आगे आपका डाटा विज्ञापन कंपनियों को भी बेचा जा सकता है।



विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है कि कार हैकिंग टेस्ट में केवल एक ही कार पर ध्यान दिया गया है। लेकिन कनेक्टेड कारों को कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। उन्होंने आशंका जताई है कि कनेक्टेड कारों की फ्लीट पर वायरस अटैक हो सकता है और एक वाहन से दूसरे वाहन को संक्रमित कर सकता है। यहां कि किसी मैलिसियस वाई-फाई हॉटस्पॉट की रेंज में आते ही किसी भी कनेक्टेड कार को वायरस से संक्रमित कर सकता है। वहीं स्लीपर मैलवेयर से भी तबाही मचाई जा सकती है, जिसे किसी खास तारीख या वक्त पर एक्टिवेट किया जा सकता है।



कनेक्टेड कारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लैक बॉक्स। खुद कार बनाने वाली कंपनियां भी नहीं जानतीं कि जिस सॉफ्टवेयर को वे इस्तेमाल कर रहीं हैं उसे कहां डेवलप किया गया है। और उनमें कितना जोखिम है उसके बारे में तो उन्हें अंदाजा ही नहीं है। टेस्ला, ऑडी, ह्यूंदै, मर्सिडीज समेत कई कार कंपनियों को सॉफ्टवेयर्स को थर्ड पार्टियों ने डेवलप किया है। इन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जैसे एंड्रॉयड, लिनुक्स और FreeRTOS पर बनाया गया है, जिन्हें बनाने में दुनियाभर के सैकड़ों डेवलपर्स का योगदान होता है, जिनकी खामियों को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी टेस्ला का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कंपनी ने अपने जरूरी सिस्टम में FreeRTOS का इस्तेमाल किया था, जिसमें अक्टूबर 2018 में कई बड़ी खामियां पाई गईं, लेकिन न तो टेस्ला ने कभी इसे स्वीकार किया या फिर उसे ठीक करने की दिशा में कोई कदम उठाया।



रिपोर्ट में कुछ हल भी सुझाए गए हैं, जैसे ऑटो कंपनियां ग्राहकों को गाड़ी बेचते समय सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तरीका और किसी अच्छी टेस्टिंग एजेंसी से सॉफ्टवेयर की एनालिसिस रिपोर्ट पेश करें। ऑटो कंपनियों के सीईओ निजी दस्तावेजों पर साइन करकें बताएं कि कारों की साइबर-सिक्योरिटी स्टेटस के लिए व्यक्तिगत तौर पर कानूनी दायित्व स्वीकार करें। वहीं कारों में जितनी जल्दी हो सके इंटरनेट किल स्विच लगाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर कार को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया जा सके।