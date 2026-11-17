1 of 6 घर में जरूर रखें ये 5 चीजें - फोटो : Amar Ujala







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2 of 6 चांदी का सिक्का - फोटो : Ai generated

वास्तु के अनुसार घर में रखें ये 5 शुभ चीजें







1. चांदी का सिक्का चांदी को धार्मिक मान्यताओं में बेहद पवित्र और शुभ धातु माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। इसका संबंध माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है। आप चांदी के सिक्के को पूजा घर या तिजोरी में रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक समृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही, धन से जुड़ी परेशानियां दूर होने की भी मान्यता है।

3 of 6 गुलाब का पौधा - फोटो : Ai generated

2. गुलाब का पौधा गुलाब को सुंदरता के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी खास महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुलाब का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में गुलाब का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। आप इसे बालकनी, छत या ऐसी जगह पर लगा सकते हैं, जहां पौधे को पर्याप्त धूप मिल सके। मान्यता है कि घर में गुलाब का पौधा लगाने से आर्थिक स्थिति और करियर से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

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4 of 6 धातु का कछुआ - फोटो : Ai generated

3. धातु का कछुआ वास्तु शास्त्र में कछुए को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसका संबंध भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से भी है। घर में पीतल या चांदी से बना कछुआ रखना शुभ माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि धातु का कछुआ घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हो सकता है। साथ ही, इसे करियर में तरक्की और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ाने से भी जोड़कर देखा जाता है।

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5 of 6 हल्दी की गांठ - फोटो : Ai generated