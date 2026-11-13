22 नवंबर को शुक्र के गोचर से बनेगा मालव्य राजयोग, इन राशि वालों को मिलेगी कार्य में कामयाबी

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की गिनती शुभ ग्रहों में होती है। शुक्र ग्रह धन-वैभव, सुख, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। पंचांग के अनुसार, शुक्र अभी नीच राशि कन्या में हैं और जो 22 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए दोबारा से अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। वहीं बुध संग युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। मालव्य राजयोग बनने से इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। इससे कुछ राशि वालों को नौकरी में तरक्की, नौकरी में लाभ और कारोबार में विस्तार के योग बन सकते हैं। शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो 01 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं शुक्र के गोचर करने से किन राशि वालों को लाभ मिलेगा।

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