आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों को होगा बड़ा लाभ, नौकरी और परीक्षा में मिलेगी सफलता
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 07 Nov 2026 06:02 AM IST
सार
आज का राशिफल 7 नवंबर 2026: जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
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विस्तार
मेष राशि
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मेष राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है। कारोबार में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। हालांकि, सोच-समझकर फैसले लें और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है।
वृषभ राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं, जीवनसाथी की परेशानी दूर होने से राहत मिलेगी, लेकिन उधार चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। आपके अच्छे व्यवहार की लोग तारीफ कर सकते हैं।
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मिथुन राशि
आज आपकी समझदारी से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। निवेश और कारोबार में लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि, किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, वरना छोटी-सी चूक परेशानी बढ़ा सकती है।
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कर्क राशि
आज अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। कामकाज में भी आपका प्रभाव बना रहेगा। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
सिंह राशि
आज आपका व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। दिन के प्रारंभ में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। घर में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू होने से व्यस्तता बढ़ सकती है।
कन्या राशि
आज कामकाज की व्यस्तता और यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है। यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें।
पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।
तुला राशि
आज घर में खुशियों का माहौल रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात होने पर मन प्रसन्न होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद करने से बचें। वहीं, कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।
वृश्चिक राशि
आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन छोटे-छोटे आर्थिक लाभ आपका उत्साह बनाए रखेंगे। शादी-विवाह या परिवार में नए सदस्य के आगमन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय दूसरों की सलाह के बजाय अपनी समझ पर भरोसा रखें।
धनु राशि
आज आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि, जरूरत से ज्यादा उधार लेने और अनावश्यक खर्च करने से बचें। अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां स्वीकार करें।
मकर राशि
आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। आर्थिक जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने मित्र से मुलाकात होने के भी योग हैं।
कुंभ राशि
आज कारोबार में लाभ मिलने के योग हैं, हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन मिलने के संकेत हैं।
मीन राशि
आज आपकी मेहनत और लगन से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। क्रश के साथ आप घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। दिन आपके लिए खुशनुमा भी हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
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