Shani Gochar 2027: शनि करेंगे मेष राशि में गोचर, इन राशियों को मिलेगी साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति

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कब होगा शनि का राशि परिवर्तन ?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह करीब 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि शनि की नीच की राशि मानी जाती है। शनि मेष राशि में करीब 30 साल बाद दोबारा से प्रवेश करेंगे। विज्ञापन



किन राशियों को साढ़ेसाती और ढैय्या से मिलेगी मुक्ति ?

3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की ढैय्या खत्म हो जाएगी। शनि के राशि परिवर्तन करने से इन राशि वालों के जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विज्ञापन विज्ञापन



राशियों पर सकारात्मक प्रभाव

कुंभ, सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती खत्म होने इन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। करियर-कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूर होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे।



साल 2027 में इन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या

साल 2027 में शनि के राशि परिवर्तन करने से वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा, जबकि मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण और मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण शुरू होगा। ऐसे में इन राशि वालों को सतर्क रहना होगा। शुक्र मार्गी 2026: 14 नवंबर से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी और कारोबार में होगा लाभ

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह करीब 6 बजकर 23 मिनट पर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि शनि की नीच की राशि मानी जाती है। शनि मेष राशि में करीब 30 साल बाद दोबारा से प्रवेश करेंगे।3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की ढैय्या खत्म हो जाएगी। शनि के राशि परिवर्तन करने से इन राशि वालों के जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।कुंभ, सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती खत्म होने इन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। करियर-कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूर होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे।साल 2027 में शनि के राशि परिवर्तन करने से वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा, जबकि मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण और मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण शुरू होगा। ऐसे में इन राशि वालों को सतर्क रहना होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि ग्रह सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद अगली राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। शनि जब भी राशि बदलते हैं तो कुछ राशियों के ऊपर साढ़ेसाती और तो कुछ पर ढैय्या का प्रभाव शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 3 जून 2027 को अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से दो राशियों पर शनि की ढैय्या से मुक्ति मिलेगी और एक राशि को साढ़ेसाती से निजात मिलेगी। इन राशियों को शनि की दशा से मुक्ति मिलने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये राशियां।