फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 27 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, पढ़ें 27 सितंबर का राशिफल

Sun, 27 Sep 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 27 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

आज आपको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर सामने आ सकता है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

विज्ञापन
Aaj ka vrishchik rashifal 27 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर सामने आ सकता है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। अचानक यात्रा की योजना भी बन सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और कुछ समय ध्यान या पूजा में बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। 
विज्ञापन


परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में समय और धन दोनों का सोच-समझकर इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अहम निर्णय आपके सामने आ सकता है। फैसला लेने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु: 

  • नए अवसर सामने आ सकते हैं।
  • यात्रा की योजना बन सकती है।
  • आध्यात्मिक गतिविधियों से शांति मिलेगी।
  • परिवार की सेहत का ध्यान रखें।
  • प्रॉपर्टी के फैसले में सावधानी बरतें।


साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल

सितंबर 2026 का मासिक राशिफल: बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा माह?
सितंबर में जन्मे लोगों में होती है ये 7 खूबियां, हर क्षेत्र में बनाते हैं पहचान
वृश्चिक राशि वाले किसी काम में लापरवाही करने से बचें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed