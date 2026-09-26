आज का राशिफल: मकर राशि वाले अनावश्यक खर्च से बचें, पढ़ें 27 सितंबर का राशिफल
आज भाई-बहनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और परिवार में आपसी एकता की भावना बढ़ेगी। किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत करके समाधान निकालने का अवसर मिल सकता है।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज भाई-बहनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और परिवार में आपसी एकता की भावना बढ़ेगी। किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत करके समाधान निकालने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा। बिना आवश्यकता बड़ा खर्च करने से बचें और बजट को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदारी करें। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि सक्रिय रहकर काम करने से आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं।
नौकरी बदलने का विचार मन में तेजी से बढ़ सकता है। कोई फैसला लेने से पहले वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों पर विचार करें। आपके किसी निर्णय से परिवार के कुछ सदस्य असहमत हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक अपनी बात समझाने से स्थिति संभल सकती है। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए संपर्क और अवसर मिल सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
- भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
- अनावश्यक खर्च से बचें।
- आलस्य छोड़कर सक्रिय रहें।
- नौकरी बदलने का विचार मजबूत होगा।
- सामाजिक क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
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