आज का राशिफल: मीन राशि वाले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, पढ़ें 27 सितंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 27 Sep 2026 05:12 AM IST
सार
आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। काम के बीच आराम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा होते-होते अचानक अटक सकता है, जिससे तनाव और निराशा महसूस हो सकती है।
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विस्तार
मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। काम के बीच आराम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा होते-होते अचानक अटक सकता है, जिससे तनाव और निराशा महसूस हो सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखने से परिस्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ सकती है।
लंबे समय से खोई या गुम हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिलने से आपको काफी खुशी होगी। नया काम शुरू करने की योजना है तो उससे जुड़े सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगा। दिन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए यादगार रहेगी। पिता की कही कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें।
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मुख्य बिंदु:
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। काम के बीच आराम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा होते-होते अचानक अटक सकता है, जिससे तनाव और निराशा महसूस हो सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखने से परिस्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ सकती है।
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लंबे समय से खोई या गुम हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिलने से आपको काफी खुशी होगी। नया काम शुरू करने की योजना है तो उससे जुड़े सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगा। दिन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए यादगार रहेगी। पिता की कही कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें।
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मुख्य बिंदु:
- स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
- अटके काम को लेकर धैर्य रखें।
- खोई वस्तु वापस मिल सकती है।
- नया काम सोच-समझकर शुरू करें।
- पिता से बातचीत में संयम रखें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।