आज का राशिफल: मीन राशि वाले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, पढ़ें 27 सितंबर का राशिफल

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स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

अटके काम को लेकर धैर्य रखें।

खोई वस्तु वापस मिल सकती है।

नया काम सोच-समझकर शुरू करें।

पिता से बातचीत में संयम रखें।

आज आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। काम के बीच आराम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा होते-होते अचानक अटक सकता है, जिससे तनाव और निराशा महसूस हो सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखने से परिस्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ सकती है।लंबे समय से खोई या गुम हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिलने से आपको काफी खुशी होगी। नया काम शुरू करने की योजना है तो उससे जुड़े सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगा। दिन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए यादगार रहेगी। पिता की कही कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।