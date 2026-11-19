वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पैसों से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। अच्छी बात यह है कि किसी पुराने विवाद के समाप्त होने से मन को राहत मिल सकती है। लंबे समय से बनी तनावपूर्ण स्थिति अब धीरे-धीरे बेहतर होने की संभावना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में भी आपसी तालमेल और माहौल बेहतर हो सकता है। हालांकि, विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और किसी पर भी बिना पूरी जानकारी के भरोसा न करें। अपनी निजी योजनाओं और महत्वपूर्ण बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। आज शांत रहकर और सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाने में मदद करेंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।