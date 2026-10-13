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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 14 October 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वाले निजी बातें साझा करते समय सतर्क रहें, पढ़ें 14 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 14 Oct 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 05:08 AM IST
सार

आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साह और सकारात्मकता से भर जाएगा।

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Aaj ka vrishchik rashifal 14 October 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साह और सकारात्मकता से भर जाएगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण व्यस्तता अधिक रह सकती है। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम संतोष देने वाला रहेगा।
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इस दौरान अपनी निजी बातें हर किसी के सामने रखने से बचें और लोगों पर भरोसा करने से पहले उन्हें अच्छी तरह समझें। यदि किसी मामले में आपसे गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करने में झिझक न दिखाएं। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। आपका सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाने में मदद करेगा। धैर्य बनाए रखकर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:
सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ सकता है।
घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है।
काम की अधिकता से थकान महसूस हो सकती है।
निजी बातें साझा करते समय सतर्क रहें।
विनम्रता और ईमानदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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