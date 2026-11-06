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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 7 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी, पढ़ें 7 नवंबर का राशिफल

Sat, 07 Nov 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 07 Nov 2026 05:02 AM IST
सार

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। जिस काम को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

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aaj ka vrishabha rashifal 7 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। जिस काम को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। निवेश से लाभ होने और कारोबार में तेजी आने के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, पैसों के साथ-साथ रिश्तों को भी पर्याप्त महत्व देना जरूरी होगा।
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विशेष रूप से जीवनसाथी और माता जी से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अनजाने में कही गई कोई बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। अपनों की भावनाओं को समझते हुए प्यार और सम्मान से बात करेंगे, तो घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और दिन का आनंद भी बढ़ेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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