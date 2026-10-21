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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 22 October 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 22 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 22 Oct 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 22 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

आज परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। घर में किसी नए सदस्य के आगमन से जुड़ी खबर मिलने की संभावना है, जिससे सभी के चेहरे खिल उठेंगे। सामाजिक स्तर पर आपके व्यवहार और अच्छे कामों की सराहना हो सकती है।

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aaj ka vrishabha rashifal 22 October 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। घर में किसी नए सदस्य के आगमन से जुड़ी खबर मिलने की संभावना है, जिससे सभी के चेहरे खिल उठेंगे। सामाजिक स्तर पर आपके व्यवहार और अच्छे कामों की सराहना हो सकती है। लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। इस बीच अतीत में की गई किसी गलती से मिली सीख भविष्य के फैसलों में आपकी मदद कर सकती है। हालांकि, खुशियों के साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
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वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और जहां तक संभव हो, किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचें। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने से आप अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने और पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा रह सकता है।
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मुख्य बिंदु:
करियर: सामाजिक संपर्कों और अच्छे व्यवहार से आपकी छवि मजबूत हो सकती है।
आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए जरूरी जरूरतों को प्राथमिकता दें।
पारिवारिक जीवन: घर में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता बढ़ सकती है।
शुभ सलाह: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बीती गलतियों से सीख लें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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