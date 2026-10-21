आज का राशिफल: धनु राशि वाले पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें, पढ़ें 22 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज जीवन में सुख-सुविधाओं से जुड़ी कुछ अच्छी परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। किसी भी तरह के लेन-देन में जल्दबाजी न करें और जोखिम भरे निवेश से बचें। यदि परिस्थितियां उम्मीद के मुताबिक न रहें, तो निराश होने के बजाय धैर्य के साथ समाधान तलाशें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नया अवसर मिल सकता है। वहीं, कार्यरत लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत करियर की दिशा तय करने में मदद कर सकती है। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है, जो भविष्य में आपके काम आ सकती है। माता-पिता का मार्गदर्शन भी किसी व्यावसायिक अड़चन को दूर करने में सहायक हो सकता है। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन हर महत्वपूर्ण फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही लें।करियर: नौकरी के नए अवसर और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।आर्थिक स्थिति: पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें।पारिवारिक जीवन: माता-पिता की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है।यात्रा: सफर के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।शुभ सलाह: आर्थिक जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।