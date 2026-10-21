आज का राशिफल: मीन राशि वाले नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ें 22 अक्तूबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपके जीवन में प्रसन्नता और राहत के कई अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बेहतर रहने से घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है। इससे मानसिक दबाव कम हो सकता है। किसी नए काम या गतिविधि के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उसे शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे।आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं। पहले से चली आ रही पैसों की परेशानी को दूर करने के लिए बनाई गई योजनाएं मददगार साबित हो सकती हैं। माता-पिता का आशीर्वाद और भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार के साथ मिलकर काम करने से अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आसानी हो सकती है। आज नए अवसरों को पहचानें और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें।करियर: नए काम की शुरुआत करने का विचार आगे बढ़ सकता है।आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़ी परेशानियों में धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।कानूनी मामला: किसी पुराने विवाद में अनुकूल प्रगति संभव है।शुभ सलाह: परिवार के सहयोग को महत्व दें और योजनाओं पर लगातार काम करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।