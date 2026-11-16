आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ या बढ़ेंगी मुश्किलें, जानें दिनभर का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 05:16 AM IST
सार
परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है और तनाव पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। शांति और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है।
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विस्तार
वृषभ राशि वृषभ राशि के जातक शांत, धैर्यवान और भरोसेमंद स्वभाव के होते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। इनके लिए हीरा या ओपल रत्न शुभ माना जाता है। ये सुख-सुविधाओं और रिश्तों को काफी महत्व देते हैं। इनकी पहचान इनका स्थिर स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। मां लक्ष्मी की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)
आज आपको अपने जरूरी कामों और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। छोटी-सी लापरवाही भी किसी काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर काम सोच-समझकर और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। संतान को नौकरी या करियर के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस बदलाव से मन थोड़ा भावुक हो सकता है, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिहाज से यह अच्छा अवसर साबित हो सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी या मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिनभर की व्यस्तता के बीच मन को राहत मिलेगी। हालांकि, परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है और तनाव पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। शांति और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)
आज आपको अपने जरूरी कामों और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। छोटी-सी लापरवाही भी किसी काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर काम सोच-समझकर और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। संतान को नौकरी या करियर के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस बदलाव से मन थोड़ा भावुक हो सकता है, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिहाज से यह अच्छा अवसर साबित हो सकता है। दोस्तों के साथ पार्टी या मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिनभर की व्यस्तता के बीच मन को राहत मिलेगी। हालांकि, परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है और तनाव पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। शांति और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।