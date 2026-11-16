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मेष राशि के जातक ऊर्जावान, साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इस राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। इनके लिए मूंगा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। ये अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहते हैं। इनकी पहचान इनका शानदार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता होती है। हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।