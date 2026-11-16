आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, कार्यक्षेत्र से लेकर परिवार तक जानें हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 05:14 AM IST
सार
किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। संयम और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।
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विस्तार
Aries Daily Horoscope: मेष राशि के जातक ऊर्जावान, साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इस राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। इनके लिए मूंगा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। ये अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहते हैं। इनकी पहचान इनका शानदार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता होती है। हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
मेष राशि
आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है। इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुस्से या जल्दबाजी में कही गई कोई बात आपकी छवि और प्रमोशन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी बड़े नेता या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। संयम और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मेष राशि
आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है। इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुस्से या जल्दबाजी में कही गई कोई बात आपकी छवि और प्रमोशन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी बड़े नेता या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचना बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। संयम और समझदारी से काम लेंगे तो परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
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