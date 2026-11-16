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आज आपकी जरूरतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ खर्च भी तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत से ही अपने बजट का ध्यान रखें और गैरजरूरी खर्चों को टालने की कोशिश करें। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, तो उसकी वापसी में देरी हो सकती है। ऐसे में उस रकम के भरोसे अपनी आर्थिक योजनाएं न बनाएं। अच्छी बात यह है कि आपकी समझदारी और सही रणनीति विरोधियों की चाल को नाकाम करने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में किसी के बहकावे में आने के बजाय अपनी सूझबूझ से निर्णय लें। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। उनके मार्गदर्शन से लंबे समय से अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आज आर्थिक अनुशासन और पारिवारिक सहयोग आपके लिए सबसे बड़े सहारे साबित होंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।