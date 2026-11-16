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आज दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों और फैसलों पर ध्यान दें तथा हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बचें। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो सकता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता और ईमानदारी से निभाना जरूरी होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नई चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान से किया हुआ कोई वादा जरूर पूरा करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बना रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।