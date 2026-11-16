आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, किन मामलों में रहें सतर्क
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 05:18 AM IST
सार
बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान से किया हुआ कोई वादा जरूर पूरा करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बना रहेगा।
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विस्तार
मिथुन राशि मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु और बातचीत में कुशल होते हैं। इस राशि के स्वामी बुधदेव हैं। इनके लिए पन्ना रत्न लाभकारी माना जाता है। ये नई चीजें सीखने और लोगों से जुड़ने में माहिर होते हैं। इनकी पहचान इनकी चतुराई और हाजिरजवाबी होती है। भगवान गणेश की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों और फैसलों पर ध्यान दें तथा हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बचें। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो सकता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता और ईमानदारी से निभाना जरूरी होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नई चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान से किया हुआ कोई वादा जरूर पूरा करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बना रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों और फैसलों पर ध्यान दें तथा हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बचें। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो सकता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता और ईमानदारी से निभाना जरूरी होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नई चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। संतान से किया हुआ कोई वादा जरूर पूरा करें। इससे आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बना रहेगा।
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