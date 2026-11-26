सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी खबर खुशी और उत्साह लेकर आ सकती है। परीक्षा का परिणाम उम्मीद के अनुसार आने की संभावना है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। ऑफिस में बॉस आपके काम के साथ-साथ आपके सुझावों और नई सोच की भी सराहना कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से जीवन पहले की तुलना में अधिक आरामदायक महसूस होगा। हालांकि, अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनमें सुधार करना जरूरी होगा। ऐसा करने से आप सफलता की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। पड़ोस या आसपास के लोगों के बीच किसी विवाद की स्थिति बने तो उसमें बेवजह शामिल न हों। दूसरों के झगड़ों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। आज अपनी मेहनत और कार्यक्षमता पर भरोसा रखेंयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।