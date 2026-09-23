आज का राशिफल: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पढ़ें 24 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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नई योजनाओं को लेकर उत्साह

एमटेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलेगा

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

मनपसंद वस्तु खरीद सकते हैं

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा

आज आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा प्रबल होगी। सकारात्मक विचारों के कारण आप खुद को उत्साहित महसूस करेंगे और किसी नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बना सकते हैं। पढ़ाई कर रहे एमटेक विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय को समझने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में अपनी उलझन अकेले सुलझाने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति या शिक्षक की मदद लेना बेहतर रहेगा। इससे विषय को समझने में आसानी होगी।आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। आपकी कोई मनपसंद वस्तु खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातक कार्यक्षेत्र में अपनी छवि और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। आपके काम करने का तरीका अधिकारियों की नजर में आ सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार में भी सकारात्मक वातावरण रहेगा। दिन के दौरान मिलने वाले छोटे-छोटे अवसरों को पहचानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।





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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।