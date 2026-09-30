फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

  • अपने सवालों का जवाब पाएं
  • Rashifal 01October 2026
  • आज का राशिफल

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 1 October 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को व्यापारिक योजनाओं को गति मिलेगी, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:05 AM IST
सार

आज कारोबार और भविष्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। आपके भीतर आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट नजर आएंगे।

विज्ञापन
Aaj ka singh rashifal 1 October 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज कारोबार और भविष्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। आपके भीतर आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर दिखाई दे सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लेना बेहतर होगा। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से लाभ का अवसर मिल सकता है। 
विज्ञापन


परिवार में किसी मेहमान के आने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अपनों के साथ बातचीत और हंसी-मजाक से मन हल्का होगा। हालांकि काम को बार-बार टालने की आदत आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। जरूरी कार्यों की सूची बनाकर उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। छोटी दूरी की यात्रा या घूमने की योजना बन सकती है, जिससे रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें। दिन के अंत में परिवार के साथ बिताया समय आपको भावनात्मक संतुष्टि देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
व्यापारिक योजनाओं को गति मिलेगी।
आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत होगी।
घर में मेहमान के आने से खुशी बढ़ेगी।
काम टालने से बचना आपके लिए जरूरी होगा।


साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed