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आज का राशिफल: मीन राशि वालों को पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिल सकती है, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:12 AM IST
सार

आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ राहत महसूस हो सकती है। लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी समस्या में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं। हालांकि अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा।

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Aaj ka meen rashifal 1 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ राहत महसूस हो सकती है। लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी समस्या में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं। हालांकि अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में किसी विरोधी की गतिविधि आपकी चिंता बढ़ा सकती है, इसलिए अपने जरूरी काम और योजनाओं की जानकारी हर किसी से साझा करने से बचें। किसी नई चीज को सीखने या कुछ अलग करने की इच्छा आपको रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जा सकती है। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। 
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पारिवारिक जीवन में संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय बच्चे से शांतिपूर्वक बातचीत करने की कोशिश करें। इससे स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है और पुराने कर्ज को चुकाने की स्थिति बन सकती है। इससे मानसिक दबाव कम होगा। सरकारी कार्यालयों से जुड़े किसी काम में सफलता मिलने से भी राहत महसूस होगी। लंबे समय से अटका कार्य पूरा होने पर मन को शांति मिलेगी और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
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मुख्य बिंदु:
पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिल सकती है।
विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहें।
रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी।
कर्ज चुकाने और सरकारी काम पूरे होने के योग हैं।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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