आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले भावनाओं में आकर बड़ा फैसला न लें, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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आज भावनाओं के प्रभाव में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं और भाग्य का सहयोग भी मिल सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको आलस्य छोड़कर सक्रिय रूप से प्रयास करने होंगे। काम को टालने की आदत आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। यह मुलाकात आगे चलकर किसी महत्वपूर्ण रिश्ते की शुरुआत का कारण बन सकती है, हालांकि किसी भी संबंध को समय देना जरूरी होगा।अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का विचार मन में आ सकता है। खान-पान, काम और आराम के बीच बेहतर संतुलन बनाने से आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आपकी कुछ जरूरी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। उसके साथ बातचीत करते हुए बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न हो सकता है। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।भावनाओं में आकर बड़ा फैसला न लें।अविवाहितों की खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा।रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।