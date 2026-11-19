20 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 19 Nov 2026 06:24 PM IST
सार
20 November Ka Panchang: 20 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 20 November 2026: 20 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 7 बजकर 15 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और वज्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पतिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 20 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:46
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:14
चन्द्रास्त- 01:59
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 08:05 − 09:24
राहुकाल: 10:44 − 12:03
यमगण्ड: 14:41 − 16:00
चर- सुबह 06:42 - 08:02 बजे
लाभ- सुबह 08:02 - 09:22 बजे
अमृत- सुबह 09:22 - 10:43 बजे
काल- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
शुभ- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
रोग- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
उद्वेग- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
चर- शाम 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
रोग- शाम 05:23 - 07:03 बजे
काल- शाम 07:03 - 08:43 बजे
लाभ- शाम 08:43 - 10:23 बजे
उद्वेग- रात 10:23 - 12:03 बजे, 21 नवंबर
शुभ- रात 12:03 - 01:43 बजे, 21 नवंबर
अमृत- सुबह 01:43 - 03:23 बजे, 21 नवंबर
चर- सुबह 03:23 - 05:03 बजे, 21 नवंबर
रोग- सुबह 05:03 - 06:43 बजे, 21 नवंबर
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आज का पंचांग- 19 नवंबर 2026
|तिथि
|दशमी
|07:15 तक
|नक्षत्र
|पूर्वभाद्रपदा
|06:47 तक
|प्रथम करण
|गारा
|07:15 तक
|द्वितीय करण
|वणिजा
|18:53 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शुक्रवार
|योग
|वज्र
|28:48 तक
|सूर्योदय
|06:46
|सूर्यास्त
|17:19
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|10:44 − 12:03
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:24
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:46
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 14:14
चन्द्रास्त- 01:59
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 08:05 − 09:24
राहुकाल: 10:44 − 12:03
यमगण्ड: 14:41 − 16:00
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चर- सुबह 06:42 - 08:02 बजे
लाभ- सुबह 08:02 - 09:22 बजे
अमृत- सुबह 09:22 - 10:43 बजे
काल- सुबह 10:43 - 12:03 बजे
शुभ- दोपहर 12:03 - 01:23 बजे
रोग- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
उद्वेग- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
चर- शाम 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
रोग- शाम 05:23 - 07:03 बजे
काल- शाम 07:03 - 08:43 बजे
लाभ- शाम 08:43 - 10:23 बजे
उद्वेग- रात 10:23 - 12:03 बजे, 21 नवंबर
शुभ- रात 12:03 - 01:43 बजे, 21 नवंबर
अमृत- सुबह 01:43 - 03:23 बजे, 21 नवंबर
चर- सुबह 03:23 - 05:03 बजे, 21 नवंबर
रोग- सुबह 05:03 - 06:43 बजे, 21 नवंबर