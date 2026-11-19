22 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और बुध संग युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-समृद्धि, धन-वैभव, प्रेम, भोग-विलास आदि का कारक ग्रह माना जाता है। आइए जानते हैं तुला राशि में बना लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

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मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर करना बहुत ही शुभ और फलदायी साबित रहने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करवा सकता है। आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वह पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं।मकर राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ परिणाम दिला सकता है। आपकी राशि के दशम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है। इससे करियर-कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापार में नई-नई योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे।मीन राशि के जातकों के लिए बुध-शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत ही लाभकारी हो सकता है। यह राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव में बन रहा है। इससे आपको अचानक से धन लाभ और संचित धन में तेजी से वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुश का अच्छे पल मिल सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।