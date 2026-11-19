1 of 13 20 November Love Prediction - फोटो : अमर उजाला







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20 November Love Prediction: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ आपसी समझ और नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, कुछ जातकों को रिश्तों में अनबन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से दिन क्या संदेश लेकर आया है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर चल रही अनबन दूर हो सकती है। वहीं, सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति का साथ मिल सकता है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों की आज अपने क्रश से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और खुशियां साझा करने का अवसर मिलेगा। किसी लक्ष्य को पूरा करने में साथी का साथ मिलेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। पार्टनर आपको खुश करने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। इससे रिश्ते में आपसी समझ बढ़ेगी। दिन का अंक खास रहने वाला है।

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