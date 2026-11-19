20 November Love Prediction: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ आपसी समझ और नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, कुछ जातकों को रिश्तों में अनबन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से दिन क्या संदेश लेकर आया है।
आज का लव राशिफल: मिथुन और वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ होगी शानदार, मिलेगा सरप्राइज
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 19 Nov 2026 05:22 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
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