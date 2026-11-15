16 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 16 November 2026: 16 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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