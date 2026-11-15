16 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 15 Nov 2026 03:08 PM IST
सार
16 November Ka Panchang: 16 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 16 November 2026: 16 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 16 नवंबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|04:19 तक
|नक्षत्र
|श्रवण
|02:16 तक
|प्रथम करण
|गर
|03:13 तक
|द्वितीय करण
|वणिज
|04:19 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|गांदा
|07:15 तक
|सूर्योदय
|06:45
|सूर्यास्त
|17:26
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|08:05 -09:25
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44–12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44–12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 16 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:45
सूर्यास्त का समय- 17:26
चन्द्रोदय- 11:35
चन्द्रास्त- 22:16
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आज का अशुभ मुहूर्त - 16 नवंबर 2026
गुलिक काल: 01:25-02:45
राहुकाल:08:05 -09:25
यमगण्ड: 10:45-12:05
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अमृत-सुबह 6:44 से 8:04 बजे
काल-सुबह 8:04 से 9:25 बजे
शुभ-सुबह 9:25 से 10:45 बजे
रोग-सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 बजे
उद्वेग-दोपहर 12:05 से 1:26 बजे
चर-दोपहर 1:26 से 2:46 बजे
लाभ-दोपहर 2:46 से 4:06 बजे
अमृत-शाम 4:06 से 5:27 बजे
रात का चौघड़िया
चर-शाम 5:27 से 7:07 बजे
रोग-शाम 7:07 से 8:47 बजे
काल-रात 8:47 से 10:26 बजे
लाभ-रात 10:26 से 12:06 बजे
उद्वेग-रात 12:06 से 1:46 बजे
शुभ-रात 1:46 से 3:26 बजे
अमृत-रात 3:26 से सुबह 5:05 बजे
चर-सुबह 5:05 से 6:45 बजे