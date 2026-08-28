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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 29 August 2026 today gemini horoscope in hindi

मिथुन राशि वाले किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:03 AM IST
सार

आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहने के साथ कई नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

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aaj ka mithun rashifal 29 August 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहने के साथ कई नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। यदि काफी समय से नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आज इस दिशा में योजना बनाने या जानकारी जुटाने का मन बन सकता है। हालांकि, कोई भी सौदा करने से पहले कागजात और आर्थिक स्थिति की अच्छी तरह जांच कर लें। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता और नियमित मेहनत बेहद जरूरी रहेगी। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य के अनुसार समय का सही इस्तेमाल करें। लगातार प्रयास करने से पढ़ाई में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
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दोस्ती के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी कही हुई कोई बात दोस्त को बुरी लग सकती है और वह आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। छोटी बात को बहस में बदलने से बचना आपके रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल बन सकता है। घर में विवाह से जुड़ी कोई पुरानी अड़चन दूर होने की संभावना है, जिससे परिवार के सदस्यों को राहत और प्रसन्नता मिलेगी। कुल मिलाकर, धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आज आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।
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मुख्य बिंदु:
करियर: नए अवसर सामने आ सकते हैं।
प्रॉपर्टी: नई संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है।
पढ़ाई: विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना होगा।
दोस्ती: बातचीत में संयम रखें, गलतफहमी से बचें।
परिवार: शादी से जुड़ी रुकावट दूर होने से खुशी मिलेगी।
सावधानी: किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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