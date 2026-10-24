आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है, पढ़ें 25 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज की व्यस्तता से भरा रह सकता है। कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालने के कारण आपको लगातार सक्रिय रहना पड़ सकता है। हालांकि, इसी भागदौड़ के बीच कोई सुखद समाचार मिलने से आपका उत्साह बढ़ सकता है। लंबे समय से मन में संजोई हुई कोई इच्छा पूरी होने की संभावना भी बन सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए अपनी तैयारियां पहले से पूरी रखें।संतान की पढ़ाई, प्रगति या भविष्य को लेकर मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में उस पर दबाव डालने के बजाय उसकी जरूरतों को समझें और सही दिशा दिखाने की कोशिश करें। नए काम की शुरुआत करने या किसी योजना में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें और सोच-समझकर आगे बढ़ें। आज की समझदारी भविष्य में आपके लिए बेहतर अवसर तैयार कर सकती है।करियर: व्यस्तता के बीच अच्छी खबर मिल सकती है।धन: निवेश और नई योजनाओं में सावधानी बरतें।परिवार: संतान को उचित मार्गदर्शन देने पर ध्यान दें।यात्रा: काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।