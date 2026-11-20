मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपको महसूस हो सकता है कि लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग लाने लगी है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं और आपके प्रयासों को उचित पहचान मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। यह मुलाकात न केवल खुशी देगी, बल्कि पुरानी यादों के कारण आपको भावुक भी कर सकती है। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी या उसकी पसंद की चीज खरीदने का मन बन सकता है। इससे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। हालांकि, इस खरीदारी के कारण खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे संभाल लेंगे। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा न करें। नए लोगों से मिलना अच्छा है, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण मामले में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही निर्णय लें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।