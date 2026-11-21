Love Horoscope 22 November 2026:
प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कुछ जातकों को आज अपने साथी की तरफ अच्छा साथ मिल सकता है। प्रेम के मामलों में आज साथी की तरफ से भरपूर साथ मिलेगा। वाद-विवादों का अंत होगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए 22 नवंबर का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा।
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आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) प्रेम जीवन में रहने वाले जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संबंधों में पहले के मुकाबले बेहतर सुधार होगा। रिश्तों में गर्माहट रहेगी। पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। प्रेम जीवन में नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा रहेगा।
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आज का लव राशिफल
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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) इस राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। शादीशुदा लोगों के जीवन में प्रेम बढ़ेगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे। शादीशुदा लोगों के जीवन प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। जीवनसाथी संग बेहतर समय बीतेगा।
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आज का लव राशिफल
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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
जीवनसाथी की तलाश आज के दिन पूरी होगी। आज के दिन आप अपने क्रश को कोई विशेष उपहार दे सकते हैं। जीवन में प्रेम के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बाहर घूमने के लिए साथी साथी संग कोई योजना बना सकते हैं।
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आज का लव राशिफल
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कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम के मामलों में दिन मिलाजुला रहेगा। कामकाज के चलते आप अपने साथी को अच्छा समय देंगे। आपको अपने रिश्तों मे प्रेम, भरोसा और समर्पण रखना जरूरी होगी। इस दौरान आपको अपनी वाणी को संभालकर बोलना होगा।