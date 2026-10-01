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आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले जरूरी जिम्मेदारियां खुद संभालें, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 02 Oct 2026 05:03 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 05:03 AM IST
सार

आज आपके मन में कई तरह के विचार एक साथ चल सकते हैं। किसी पुराने कानूनी मामले या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

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aaj ka mithun rashifal 2 October 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज आपके मन में कई तरह के विचार एक साथ चल सकते हैं। किसी पुराने कानूनी मामले या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर चिंता बनी रह सकती है। हालांकि कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने की संभावना है और अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। आपके काम और प्रयासों की सराहना भी हो सकती है। आज अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद संभालना बेहतर रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही न करें। 
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निजी जीवन से जुड़ी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि आपकी कही हुई बात का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपकी समझदारी और सलाह लोगों को प्रभावित करेगी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि आपकी सफलता देखकर हर व्यक्ति खुश हो। इसलिए प्रशंसा या आलोचना की ज्यादा चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। संयम और गोपनीयता आज आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
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मुख्य बिंदु: 
करियर: अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा मिल सकती है।
काम: जरूरी जिम्मेदारियां खुद संभालें।
धन: महत्वपूर्ण मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
रिश्ते: निजी बातें सीमित लोगों से साझा करें।
सलाह: दूसरों की प्रतिक्रिया के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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