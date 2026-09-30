आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, पढ़ें 1 अक्तूबर का राशिफल
आज कई मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके कामों में गति आएगी और कुछ जिम्मेदारियां उम्मीद से जल्दी पूरी हो सकती हैं।
विस्तार
मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज कई मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके कामों में गति आएगी और कुछ जिम्मेदारियां उम्मीद से जल्दी पूरी हो सकती हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस दौरान प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि किसी की गलतफहमी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।
अपनी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को लेकर सजग रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी की बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय तथ्यों को समझने की कोशिश करें। घर-परिवार से जुड़े अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन अनुकूल है। घर की व्यवस्था या किसी जरूरी काम को निपटाने में परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के दूर जाने, नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाने की खबर आपको भावुक कर सकती है। रिश्तों में भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाए रखना लाभकारी रहेगा।
मुख्य बिंदु:
अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं।
प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा।
अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें।
परिवार से जुड़ी खबर भावुक कर सकती है।
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