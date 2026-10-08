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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 9 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 9 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 09 Oct 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 05:01 AM IST
सार

आज आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मन की इच्छा पूरी करने के लिए अनावश्यक खरीदारी या जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में बजट प्रभावित हो सकता है।

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Aaj ka mesh rashifal 9 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मन की इच्छा पूरी करने के लिए अनावश्यक खरीदारी या जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में बजट प्रभावित हो सकता है। आपका सहज और बेफिक्र व्यवहार आज कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना बेहतर रहेगा। किसी काम में जल्दबाजी या लापरवाही न करें, वरना छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है।
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संतान के भविष्य और करियर को लेकर उसके साथ खुलकर बातचीत करें। आपकी सलाह और समझदारी उसे सही दिशा देने में मदद कर सकती है। इस बातचीत से आपके रिश्ते में भी विश्वास मजबूत होगा। दांपत्य जीवन में छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए जीवनसाथी की बात को समझने की कोशिश करें और बहस को बढ़ने न दें।
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मुख्य बिंदु: 
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें।
संतान के करियर पर बातचीत लाभदायक रहेगी।
जीवनसाथी से बहस करने से बचें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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