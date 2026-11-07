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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 8 November 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:01 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा।

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Aaj ka mesh rashifal 8 November 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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Aries Daily Horoscope: मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आप कुछ खुशनुमा पल बिता सकेंगे।
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ससुराल पक्ष से किसी खास व्यक्ति के घर आने की संभावना भी है, जिससे पारिवारिक माहौल में रौनक बढ़ेगी। हालांकि, मां की बातों को हल्के में लेने से बचें। उनकी भावनाओं को समझने और उनकी सलाह पर ध्यान देने की कोशिश करें, अन्यथा उनकी नाराजगी आपको परेशान कर सकती है। अपनों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे तो दिन और भी अच्छा रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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