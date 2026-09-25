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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 26 September 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, पढ़ें 26 सितंबर का राशिफल

Sat, 26 Sep 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 26 Sep 2026 05:01 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहने वाला है। सुबह से ही मन प्रसन्न रहेगा और कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

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Aaj ka mesh rashifal 26 September 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहने वाला है। सुबह से ही मन प्रसन्न रहेगा और कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। करियर के क्षेत्र में कोई शानदार अवसर सामने आ सकता है, जिससे भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा और किसी नए संपर्क से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है।
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परिवार का पूरा साथ मिलेगा और घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा। किसी प्रियजन के साथ बातचीत से मन की कोई चिंता दूर हो सकती है। हालांकि काम की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। खानपान में लापरवाही करने से बचें और पर्याप्त आराम लें। किसी कानूनी या कागजी मामले में खुद से निर्णय लेने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी हो सकती है।
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मुख्य बिंदु: 

  • करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
  • परिवार का सहयोग और सुख मिलेगा।
  • कानूनी मामलों में सलाह लेना लाभकारी रहेगा।
  • सेहत और खानपान का ध्यान रखें।
     


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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