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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 25 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वाले निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें, पढ़ें 25 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 25 Oct 2026 05:01 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 25 Oct 2026 05:01 AM IST
सार

आज आप आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपने सभी काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। आपकी सक्रियता आपको नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रेरित कर सकती है।

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Aaj ka mesh rashifal 25 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज आप आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपने सभी काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। आपकी सक्रियता आपको नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि, सेहत में उतार-चढ़ाव के कारण कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और आराम का ध्यान रखें। संतान के भविष्य को लेकर आप गंभीरता से विचार कर सकते हैं। उसकी शिक्षा या बेहतर भविष्य के लिए किसी बड़े निवेश की योजना भी बना सकते हैं।
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इस बीच कोई करीबी रिश्तेदार आपको धन लगाने का आकर्षक प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर फैसला न करें। निवेश से पहले सभी जरूरी जानकारियां जुटाना और जोखिम समझना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पिता के साथ किसी मुद्दे पर असहमति होने की आशंका है। ऐसे में अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और उनकी राय को भी महत्व दें। बातचीत में संयम रखने से रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा होने से बच सकता है।
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मुख्य बिंदु:
करियर: आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा।
धन: निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।
परिवार: पिता के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें।
सेहत: थकान से बचें और आराम को प्राथमिकता दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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